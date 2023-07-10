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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:43

Müzeye dönüştürülen 2 bin 300 yıllık zindanda 'Doğanın Algoritmaları' sergisi açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra sanat galerisi olarak kapılarını sanatseverlere açan 2 bin 300 yıllık Zindankapı, doğanın güzelliklerinin teknolojiyle harmanlandığı 'Doğanın Algoritmaları' sergisine ev sahipliği yapıyor.

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