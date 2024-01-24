  • $30,1816
  • 32,9588
  • 1972.12
  • 8148.6

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:58

Konya'da keşfedildi! 'Sarayini' yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait 'Sarayini' yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.