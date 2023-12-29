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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:44

Halk Buluşması'na katılan depremzede el sanatları öğretmeni hayalindeki sergiyi açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Hatay'da yakalandıktan sonra Eskişehir'e yerleşen el sanatları öğretmeni Aylin Kıratlı, Halk Buluşması'nda bir araya geldiği Vali Hüseyin Aksoy sayesinde sergi açma imkanı buldu.

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