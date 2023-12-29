Halk Buluşması'na katılan depremzede el sanatları öğretmeni hayalindeki sergiyi açtı

Yeniden hayata tutunmak isteyen Kıratlı, İçişleri Bakanlığınca devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve memnuniyetini yükseltmek amacıyla Eskişehir Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Bürosuna başvurdu.

Büro yetkililerinin yönlendirmesi sonucu vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlenildiği, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı Halk Buluşması'na katılan Kıratlı, Vali Aksoy ile görüşmesinde mesleğine Eskişehir'de devam etmek istediğini bildirdi.

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Aksoy'un talimatıyla Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta usta öğretici olarak görevlendirilen Kıratlı, depremzedelerin de aralarında olduğu kursiyerlere mermer tozu kalıp çıkarma, tutkal hamuruyla şekil verme, keçe ve su kabağı işlemeciliği, rölyef tablo ve ahşap oymacılığı alanlarında eğitim verdi.