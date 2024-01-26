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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:50

Fethiye Camii'nin kazı alanı arkeopark olarak ziyarete açılacak

Fatih'te 13. yüzyılda yaptırılan ve 16. yüzyılda kiliseden camiye çevrilen Fethiye Camisi'nin çevresindeki kazı çalışmalarında sona gelindi.

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