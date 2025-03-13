Eski Türkler nasıl giyinirdi! İşte il il yöresel kıyafetler
Türk toplumunun kültürel yapısını ve yaşayışını yansıtan geleneksel Türk giysileri, bölgelere göre farklılık gösterse de ortak motif ve desenlerle dikkat çekiyor. Yörenin iklimi, yaşam koşulları ve geleneklerine göre şekillenen bu kıyafetler, düğünlerden festivallere, bayramlardan günlük yaşama kadar pek çok alanda kullanılıyor. Peki, Türkiye'nin dört bir yanında hangi geleneksel kıyafetler öne çıkıyor? İşte il il sıralanan geleneksel Türk giysileri ve anlamları...