Dünyanın en büyük tek parça mozaiği! Hatay'da sergileniyor

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Hatay Arkeoloji ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji müzelerinde sergilenen, milattan sonra 2-5'inci yüzyıllar arasına ait mozaikler, o dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına ışık tutuyor.

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Kapalı alanı 32 bin 754 metrekare olan Hatay Arkeoloji Müzesi, 3 bin 500 metrekarelik mozaik sergileme alanıyla kentteki kazılarda bulunan birbirinden farklı taban eserlere ev sahipliği yapıyor.

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Müzede, kentte 1939'da bir kalıntıda gün yüzüne çıkarılan "mavi göz bebeğine saldıran tırtıl, kuş, üç uçlu yaba, kılıç, akrep, yılan ve köpek" figürünün yer aldığı, üzerinde Yunanca "Ve sen de" yazılı "Senin de başına gelsin" anlamı taşıyan bedduanın bulunduğu mozaik dikkati çekiyor.

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Üzümün önemi "Bağ Bozumu" mozaiğinde

Müzede sergilenen ve milattan sonra 5'inci yüzyıla denk gelen Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 metrekarelik "Bağ Bozumu" mozaiği de tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip üzümün tarihe kazınmış izlerini taşıyor.

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Yunan mitolojisinde önemli yer tutan Narkissos, peri kızı Ekho ve Eros'un tasvir edildiği, milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıla ait "Narkisos" ile Antakya ilçesinde 2013'te teleferik inşaatı sırasında antik bir Roma evinin yemek odasından çıkan, üzerinde "neşe, neşelen, mutlu ol, hayata katıl" anlamına gelen yazının yer aldığı "İskelet" mozaikleri de müzenin en değerli eserleri arasında bulunuyor.

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En büyük tek parça taban mozaiği Necmi Asfuroğlu Müzesi'nde

Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve İslamiyet dönemlerine ait eserlerin yer aldığı müze-otel konseptine sahip Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesinde de kapladığı yaklaşık 1050 metrekarelik alanla "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak anılan eser bulunuyor.

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Geometrik şekiller ve birbirini tekrar etmeyen figürlerin yer aldığı mozaikteki deformasyon, kentte yaşanan büyük depremlerin izini taşıyor.

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Mozaiğin üzerinde ustasının adı var

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, kentteki müzelerde yer alan mozaik eserlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

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Müzede, Paleolitik Çağ'dan İslami döneme kadar 3 bin 480 eserin sergilendiğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hatay Arkeoloji Müzesi, 3 bin 500 metrekarelik mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük mozaik müzesi. Bir diğer müzemiz olan Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesinin de en önemli özelliği 1050 metrekarelik tek parça mozaiğin müzede bulunmuş ve sergileniyor olması.

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Diğer bir özellik, burada yer alan 'Pegasus' mozaiği. Bu mozaiğin üzerinde bir mozaik ustasının adı var. Mozaik ustasının adından, burada bir mozaik okulunun olduğunu kanıtlıyoruz. Mozaiklerden anlaşılıyor ki o dönemde Roma'nın en büyük üç kentinden biri Hatay. Mozaikler bunu bize kanıtlıyor."

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