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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 14:06

Dünyanın en büyük tek parça mozaiği! Hatay'da sergileniyor

Hatay'daki müzelerde, hayatın ne denli kısa ve geçici olduğunu simgeleyen 'İskelet', nazarla ilgili 'Kem Göz', tarımsal faaliyetleri anlatan 'Bağ Bozumu' başta olmak üzere tarihe ışık tutan çok sayıda mozaik bulunuyor.

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