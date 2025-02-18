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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 17:17 |

Dünya mirası listesine eklenmişti! Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi yapılarından, ahşap direkleri, tavanı ve kündekari işçilikleriyle dikkati çeken Eşrefoğlu Camisi'ne ziyaretçi ilgisi arttı.

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