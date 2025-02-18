Dünya mirası listesine eklenmişti! Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Caminin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısının katlandığını belirten Coşkun, şöyle konuştu:





"Burası Anadolu'daki nadide eserlerimizden bir tanesidir. Benzeri birkaç eser var ama bu büyüklükte, bu yükseklikte yok. Bir de aslını korumuş tek eser. Ne deprem ne yangın ne de sel felaketi, herhagi bir şey geçirmemiş. Aslıyla duruyor.