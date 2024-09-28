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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 13:34

Çalışmalar 5 yıldır 12 ay kesintisiz! Tarihin izi sürülüyor

Düzce'nin Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarıyla tarihin izi sürülüyor.