Çalışmalar 5 yıldır 12 ay kesintisiz! Tarihin izi sürülüyor

Son dönemde bölgenin ziyaretçilerin dikkatine çektiğini belirten Mutlu, "Gelen vatandaşlarımızla bire bir ilgileniyoruz. Aslında Ege ve Akdeniz'de bulunan antik tiyatrolardaki bütün eserlere yakın eserler var ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlar için tarih gezisi anlamında fırsat sunuyor. Restorasyon çalışmalarına yeni başlıyoruz ve tiyatro alanı tamamıyla orijinal çıkmakta. Emsal tiyatrolara baktığımızda burası diğer tiyatrolar gibi yorgun bir tiyatro değil. İnsan müdahalesine maruz kalmış bir tiyatro değil. Özellikle tiyatronun batı bölgesi orijinaliyle birebir diyebilirim. Türkiye'deki tiyatroların kapasitesi ve orijinalliği anlamında baktığımızda burası orijinale en yakın tiyatro diyebilirim. Tiyatro, kültür varlığı açısından bölge için büyük şans." ifadelerini kullandı.