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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:45

Baraj alanındaki kurtarma kazısında Roma yapıları gün ışığına çıkarılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımına devam edilen Reşitköy Barajı'nın su tutma alanındaki bölgede antik kent kalıntılarının kurtarılması amacıyla kazı çalışması yürütülüyor.

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