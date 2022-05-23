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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:20

Ayasuluk Tepesi'nde tarihe ışık tutacak keşif! 800 yıl sonra bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında bulunan 6 insan iskeleti, bölgenin 800 yıl önceki demografik yapısının anlaşılması için DNA incelemesine tabi tutulacak.

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