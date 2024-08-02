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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 13:21

Anavarza Antik Kenti'nde cami kalıntıları bulundu! Abbasi dönemine ait olduğu düşünülüyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde, Abbasi döneminde inşa edildiği düşünülen cami kalıntıları bulundu.