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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 22:33

Anadolu kökenli 41 eser Türkiye'ye dönüyor... Yurtdışına yasadışı yollarla kaçırılmışlardı

Yurtdışına yasadışı yollarla kaçırılan Anadolu kökenli 41 tarihi eser Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu ülkeye geri getiriliyor.

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