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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 13:25

Amerikalı arkeolog Blegen'in 90 yıllık arşivi Troya araştırmacılarının hizmetinde

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya Antik Kenti'nde görev yapan arkeologlardan Amerikalı Carl Blegen'in 90 yıllık arşivi, dijital olarak araştırmacıların erişimine açıldı.

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