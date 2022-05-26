  • $16,4123
  • 17,5717
  • 973.524
  • 2430.4

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:50

2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir'de ziyarete sunuldu

Erken arkaik dönemde yaşayan rahiplerce dini törenlerde kullanılan ve tanrı onayını sembolize eden 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir'de ziyarete sunuldu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.