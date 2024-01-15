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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:48

1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu! Dara Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, 400 metre uzunluğunda 1500 yıllık içme suyu kanalı tespit edildi.

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