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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:25

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine deşifre oldu! Eşek çiftliğinde katliam

Gergedan boynuzuna ve fildişine tüm dünyada korkunç bir talep olduğu herkesin malumu. Uzuvları nedeniyle öldürülen ya da kötü muameleye maruz kalan başka hayvanlar da var.

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