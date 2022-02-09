Vatandaşların polise haber vermesi üzerine deşifre oldu! Eşek çiftliğinde katliam

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Örneğin ayılar. Safraları nedeniyle öldürülen ayıların pençeleri Asya ülkelerinde lezzetli bir yemek.

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Yere serilmiş kaplan kürkü, Çin'in belli bölgelerinde bir statü sembolü. Kaplanlar ayrıca kemikleri nedeniyle de avlanılıyor. Bu kemiklerden romatizma ve iktidarsızlığa iyi geldiğine inanılan bir tür şarap üretiliyor. Londra'daki Çevresel Soruşturma Ajansı'nın bir raporuna göre kaplanın eti de Laos restoranlarında servis ediliyor.

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Köpekbalığı yüzgecinden yapılan çorba Asya mutfağında bir yemek. Koyu kıvama sahip çorbanın belirgin bir tadı yok, hatta bu yüzden çorbaya tavuk suyu da katılıyor. Yüzgeçleri kesilen köpekbalıkları doğal olarak yüzemiyor. Eti insanın işine yaramadığı için yüzgeci kesilen köpekbalıkları tekrar suya, yavaş bir ölüme bırakılıyor.

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Kaplanlar gibi leoparlar da kürkleri nedeniyle yakalanılan hayvanlardan. Orta Asya, Doğu Avrupa ve Rusya'da leopar kürkünden kıyafetler yapılıyor. Kemikleri de yine kaplanlarda olduğu gibi geleneksel tıpta kullanılıyor. Ayrıca kimi zaman özel koleksiyonlar için de avlanılıyorlar. Vahşi doğada 4 bin leoparın yaşadığı sanılıyor.

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Goriller etleri nedeniyle kaçak avcıların hedefinde. Goril eti diğer birçok hayvanın etine nazaran çok daha yüksek fiyata alıcı buluyor. Ayrıca türü tehdit altında olan gorillerin ganimet avcıları tarafından da avlandığı yönünde bilgiler var. Öldürülen hayvan, parçalara ayrılarak koleksyionerlere satılıyor.

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Çin'de faaliyet gösteren Shandong Dong'e Ejiao adlı dev kozmetik üreticisinin dünyaya pazarladığı ürünler için eşek çiftliği kurduğu belirtildi.

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Şirketin, satış rekor kıran gençlik serumu için eşeklerin midesindeki özel sıvı ve derisini kullandığı ortaya çıktı.

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Şirketin yanına kurulan eşek çiftliğindeki katliamın, olaya tanık olan vatandaşların polise haber vermesi üzerine deşifre oldu.

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Gençlik serumu ve kozmetik üretimi için eşekleri öldüren ve özel sıvıyı kullanan şirkete tarihi ceza verileceği belirtildi.

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Doğal parlaklık ve sıkılığı geri kazandırır, cildi sarkmalardan korur, elastikiyetin ve tonusun geri kazanılmasını sağlar.

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GENÇLİK SERUMU NEDİR?

Amino asitler ve hyaluronik Asit kombinasyonu içeriğin, cilde enjeksiyon tekniği ile verilmesidir.

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'Patron Kobra' olarak da bilinen Wakira, Endonezya'nın Central Java bölgesinde bir yılan mezbahasının sahipliğini yapıyor.

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Bu mezbahadan alınan yılan derileri, ayakkabı, çanya ya da aksesuar üreten firmalara satılıyor.

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Yılan etinin, deri hastalıklarına ve astıma iyi geldiği...

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Wakira'nın mezbahasında yaklaşık 15 milyon rupiah kazanan 10 kişi çalışıyor...

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Fotoğraflar, adım adım yılan derisinden çanta üretimini gösteriyor.

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