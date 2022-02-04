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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 13:22

Tüyler ürperten gerçeği ortaya çıktı! Mezardan gelen seslerin nedeni...

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 37 yaşındaki kadının mezarından sesler gelince...

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