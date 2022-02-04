Tüyler ürperten gerçeği ortaya çıktı! Mezardan gelen seslerin nedeni...

1 / 7

Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı.

2 / 7

Doktorlar hastayı kaybettiklerini ailesine söyledi ve kadın için defin işlemleri başladı.

3 / 7

Storia sitesinin aktardığı habere göre kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü.

4 / 7

Tam 11 gün sonra, köylülerin şikayeti üzerine mezar açıldı.

5 / 7

Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti.



6 / 7

Kadın günlerce mezarda yaşam savaşı vermiş, çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüştü.