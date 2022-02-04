Tüyler ürperten gerçeği ortaya çıktı! Mezardan gelen seslerin nedeni...

Rosangela Almeida dos Santos adlı 37 yaşındaki kadın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ya da öyle sanıldı.
Storia sitesinin aktardığı habere göre kadının mezarından, gömüldükten sonra sesler gelmeye başladı. Köylüler gelen seslerden çok korktu ancak bunun manevi bir şey olduğu düşünüldü.
Uzmanlar cesedin yeni öldüğünü, el ve ayaklarında çırpınmadan kaynaklı kanamalar ve yaralar olduğunu fark etti.
Kadın günlerce mezarda yaşam savaşı vermiş, çırpınmış ve sonunda ölmüştü. Kalp krizinden sonra ölmeyen kadın diri diri toprağa gömülmüştü.