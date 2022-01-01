Türkiye'nin en tehlikeli yolları

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Kuş Yuvası Geçidi

Karapınar - Gümüşkavak Yolu üzerindeki Kuş Yuvası Geçidi, yokuş yukarı, keskin zikzaklarla dolu ve dar bir geçittir. 1401 metre yükseklikte bir noktada yer alır.

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Bayburt - Of Yolu Dünyanın en zorlu yollarından biridir. Dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersizdir.

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Bu yolu tarif etmeye kelimeler yetmez, fotoğraf ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor.

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Sertavul Geçidi

Karaman ile Mersin sınırlarında yer alan, Torosların eteklerinde seyreden 1660 metre yükseklikteki Sertavul Geçidi, tehlikeli bir dağ geçididir.

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Ovit Dağı Geçidi

Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Rize ile Erzurum arasında yer alan Ovit Dağı Geçidi 2640 rakımdadır.

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Uzungöl Yolu

Uzungöl Yolu, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan 1125 metre yükseklikteki bir dağ gölü yoludur.

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Çamlıbel Geçidi

Çamlıbel Geçidi Türkiye'nin en doğu noktalarından birinde yer alan, 2640 metre yükseklikte, Artvin'deki bir geçittir.

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Kemaliye Taş Yolu

Kemaliye Taş Yolu dünyanın en keskin yollarından biridir.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu yol, çeşitli tünelleri, bariyersiz yolları ve sert virajlarıyla dünyaca ünlü Guoliang Tünel'inden bile korkutucudur.

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Gezbeli Geçidi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi üzerinden konuşlanan bu yol 1990 metre yükseklikte yer alan bir dağ yoludur.

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Kop Dağı Geçidi

Kop Geçidi Erzurum dolaylarında, 2409 rakımda yer alan bir geçittir. Aşırı yükseklik ve bölgenin sert ikliminin yanında arazinin engebesi nedeniyle de oldukça tehlikeli bir yoldur.



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D-687 Yolu

Beyşehir ve Taşağıl arasındaki 148 kilometre uzunluğundaki bu dağ yolu, 22 km süren çakıllı kısmıyla dünyadaki bisikletçiler arasında oldukça ünlüdür.



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Ağzıaçık Geçidi

2248 metre yükseklikteki bir dağ yoludur.



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Yağdonduran Geçidi

Sivas dolaylarında, 1750 metre yüksekliğe kurulmuş bir dağ yoludur. Yolun yerleştiği coğrafya o kadar soğuktur ki, yağı bile dondurabilir esprisinden yola çıkılarak adı Yağdonduran Geçidi olmuştur.

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Ilgazdağı Geçidi

Türkiye'nin en kuzey noktalarından birinde, Kastamonu dolaylarında yer alan bu yol 1875 metre yükseklikte bir dağ yoludur.

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Çukuryurt Geçidi

İç Anadolu Bölgesi'de Konya üzerinde yer alan oldukça sarp bir dağ yoludur.

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Karasar Geçidi

1950 metre yükseklikte, Sivas'ta yer alan bir dağ yoludur.

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Dallıkavak Geçidi

2349 metre yükseklikte yer alan, oldukça sert virajlara ve sık sık buzlanan yollara sahip bir yoldur.

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Zigana Geçidi

Zigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçittir. Rakımı 2032 metredir. Yer yer daralan ve keskin virajları bulunan yol, özellikle kış aylarında çok tehlikeli bir hal alıyor.

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Gölyurt Geçidi

Yine Erzurum'da yer alan 2380 m rakımlı bir geçit. Gölyurt Geçidi yüksek yamaçlarda çoğu zaman bariyersiz virajlarıyla listede yerini alıyor.

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Geminbeli Geçidi

2010 metrelik rakımı ve dar yollarıyla listeye giren Geminbeli Geçidi Sivas'ta bulunmaktadır.

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Eğribel Geçidi

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Karabel Geçidi