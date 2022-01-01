Türkiye'nin en tehlikeli yolları

Kuş Yuvası Geçidi
Karapınar - Gümüşkavak Yolu üzerindeki Kuş Yuvası Geçidi, yokuş yukarı, keskin zikzaklarla dolu ve dar bir geçittir. 1401 metre yükseklikte bir noktada yer alır.
Bayburt - Of Yolu Dünyanın en zorlu yollarından biridir. Dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersizdir.
Sertavul Geçidi
Karaman ile Mersin sınırlarında yer alan, Torosların eteklerinde seyreden 1660 metre yükseklikteki Sertavul Geçidi, tehlikeli bir dağ geçididir.
Ovit Dağı Geçidi
Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Rize ile Erzurum arasında yer alan Ovit Dağı Geçidi 2640 rakımdadır.
Uzungöl Yolu
Uzungöl Yolu, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan 1125 metre yükseklikteki bir dağ gölü yoludur.
Çamlıbel Geçidi
Çamlıbel Geçidi Türkiye'nin en doğu noktalarından birinde yer alan, 2640 metre yükseklikte, Artvin'deki bir geçittir.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu yol, çeşitli tünelleri, bariyersiz yolları ve sert virajlarıyla dünyaca ünlü Guoliang Tünel'inden bile korkutucudur.
Gezbeli Geçidi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesi üzerinden konuşlanan bu yol 1990 metre yükseklikte yer alan bir dağ yoludur.
Kop Dağı Geçidi
Kop Geçidi Erzurum dolaylarında, 2409 rakımda yer alan bir geçittir. Aşırı yükseklik ve bölgenin sert ikliminin yanında arazinin engebesi nedeniyle de oldukça tehlikeli bir yoldur.
D-687 Yolu
Beyşehir ve Taşağıl arasındaki 148 kilometre uzunluğundaki bu dağ yolu, 22 km süren çakıllı kısmıyla dünyadaki bisikletçiler arasında oldukça ünlüdür.
Yağdonduran Geçidi
Sivas dolaylarında, 1750 metre yüksekliğe kurulmuş bir dağ yoludur. Yolun yerleştiği coğrafya o kadar soğuktur ki, yağı bile dondurabilir esprisinden yola çıkılarak adı Yağdonduran Geçidi olmuştur.
Ilgazdağı Geçidi
Türkiye'nin en kuzey noktalarından birinde, Kastamonu dolaylarında yer alan bu yol 1875 metre yükseklikte bir dağ yoludur.
Dallıkavak Geçidi
2349 metre yükseklikte yer alan, oldukça sert virajlara ve sık sık buzlanan yollara sahip bir yoldur.
Zigana Geçidi
Zigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçittir. Rakımı 2032 metredir. Yer yer daralan ve keskin virajları bulunan yol, özellikle kış aylarında çok tehlikeli bir hal alıyor.
Gölyurt Geçidi
Yine Erzurum'da yer alan 2380 m rakımlı bir geçit. Gölyurt Geçidi yüksek yamaçlarda çoğu zaman bariyersiz virajlarıyla listede yerini alıyor.
Geminbeli Geçidi
2010 metrelik rakımı ve dar yollarıyla listeye giren Geminbeli Geçidi Sivas'ta bulunmaktadır.