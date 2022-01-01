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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:00

Türkiye'nin en tehlikeli yolları

İşte 'dangerousroads' sitesine göre Türkiye'nin de en tehlike yolları...

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