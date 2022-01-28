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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 15:11

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vizesiz kaç gün kalınabiliyor

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken bazı ülkeler Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor.

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