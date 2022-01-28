Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vizesiz kaç gün kalınabiliyor

1 / 117

Büyükelçilik sosyal medya hesabından duyurdu. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Trablus Büyükelçiliği, Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşların Libya'ya vizesiz gidebileceğini açıkladı. Peki Libya dahil vize olmadan Türkiye Pasaportu ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri?

İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...

2 / 117

Libya / 90 gün Vizesiz

3 / 117

Belarus-Beyaz Rusya / 30 gün vizesiz

4 / 117

Pakistan/Online vizeyle 90 gün vizesiz.

5 / 117

Andorra/90 gün vizesiz

6 / 117

Antigua ve Barbuda/180 gün vizesiz

7 / 117

Arjantin/90 gün vizesiz

8 / 117

Arnavutluk/90 gün vizesiz.

9 / 117

Azerbaycan/Kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor

10 / 117

Bahamalar/90 gün vizesiz.

11 / 117

Bahreyn/15 gün vizesiz.

12 / 117

Barbados/90 gün vizesiz.

13 / 117

Belarus/30 gün vizesiz.

14 / 117

Belize/90 gün vizesiz.

15 / 117

Bhutan

16 / 117

Birleşik Arap Emirlikleri/Online vize uygulaması var.

17 / 117

Bolivya/90 gün vizesiz.

18 / 117

Bosna-Hersek/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

19 / 117

Botsvana/90 gün vizesiz.

20 / 117

Brezilya/90 gün vizesiz.

21 / 117

Britanya Virjin Adaları/30 gün vizesiz.

22 / 117

Brunei/30 gün vizesiz.

23 / 117

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)/Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.

24 / 117

Cibuti/Umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor.

25 / 117

Cook Adaları/180 gün vizesiz.

26 / 117

Doğu Timor/30 gün vizesiz.

27 / 117

Dominika/21 gün vizesiz.

28 / 117

Dominik Cumhuriyeti/30 gün vizesiz.

29 / 117

Ekvador/90 gün vizesiz.

30 / 117

El Salvador/90 gün vizesiz.

31 / 117

Endonezya/30 gün vizesiz.

32 / 117

Ermenistan/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor.

33 / 117

Fas/90 gün vizesiz.

34 / 117

Fiji/120 gün vizesiz.

35 / 117

Fildişi Sahili/Online vize uygulaması var.

36 / 117

Filipinler/30 gün vizesiz.

37 / 117

Filistin/30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

38 / 117

Guatemala/90 gün vizesiz.

39 / 117

Güney Afrika/30 gün vizesiz.

40 / 117

Güney Kore/90 gün vizesiz.

41 / 117

Gürcistan/1 yıl vizesiz.

42 / 117

Haiti/Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.

43 / 117

Honduras/90 gün vizesiz.

44 / 117

Hong Kong/90 gün vizesiz.

45 / 117

Irak/Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.

46 / 117

İran/90 gün vizesiz.

47 / 117

Jamaika/90 gün vizesiz.

48 / 117

Japonya/90 gün vizesiz.

49 / 117

Kamboçya/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

50 / 117

Karadağ/90 gün vizesiz.

51 / 117

Katar/Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

52 / 117

Kazakistan/30 gün vizesiz.

53 / 117

Kenya/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor.

54 / 117

Kırgızistan/30 gün vizesiz.

55 / 117

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

56 / 117

Kolombiya/90 gün vizesiz.

57 / 117

Kosova/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

58 / 117

Komor Adaları/90 gün vizesiz.

59 / 117

Kosta Rika/30 gün vizesiz.

60 / 117

Kuveyt/Kapıda vize uygulaması var. Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor.

61 / 117

Lübnan/90 gün vizesiz.

62 / 117

Madagaskar/Kapıda vize uygulaması var. Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

63 / 117

Makau/30 gün vizesiz.

64 / 117

Makedonya/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

65 / 117

Maldivler/30 gün vizesiz.

66 / 117

Malezya/90 gün vizesiz.

67 / 117

Mauritius/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

68 / 117

Meksika/Online vize uygulaması var.

69 / 117

Moğolistan/30 gün vizesiz.

70 / 117

Moldova/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

71 / 117

Monaco/90 gün vizesiz.

72 / 117

Mozambik/Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 84 ABD Doları karşılığında 30 günlük tek girişli vize alınabiliyor.

73 / 117

Myanmar (Burma)/Online vize uygulaması var.

74 / 117

Nepal/Kapıda vize uygulaması var. Nepal, sınır kapılarında ve havalimanlarında vize veriyor. Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları. Nepal'de yıl boyunca en fazla 90 gün kalabiliyorsunuz.

75 / 117

Nikaragua/90 gün vizesiz.

76 / 117

Niue/30 gün vizesiz.

77 / 117

Özbekistan/Türk vatandaşlarına 30 gün süreyle vizesiz oldu.

78 / 117

Palau/30 gün vizesiz.

79 / 117

Panama/180 gün vizesiz.

80 / 117

Paraguay/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

81 / 117

Peru/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

82 / 117

Ruanda/30 gün vizesiz.

83 / 117

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

84 / 117

Saint Lucia/42 gün vizesiz.

85 / 117

Saint Vincent ve Grenadinler/30 gün vizesiz.

86 / 117

Samoa/60 gün vizesiz.

87 / 117

San Marino/İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

88 / 117

Sao Tome ve Principe/15 gün vizesiz.

89 / 117

Senegal/90 gün vizesiz.

90 / 117

Seyşeller/90 gün vizesiz.

91 / 117

Sırbistan/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

92 / 117

Singapur/30 gün vizesiz.

93 / 117

Solomon Adaları/90 gün vizesiz.

94 / 117

Sri Lanka/Online vize uygulaması var, 30 günlük 35 ABD doları.

95 / 117

Sudan/Kapıda vize uygulaması var. Sudan, Hartum Uluslararası havalimanında 105 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

96 / 117

Svaziland/30 gün vizesiz.

97 / 117

Şili/90 gün vizesiz.

98 / 117

Tacikistan/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.

99 / 117

Tanzanya/Kapıda vize uygulaması var. Tanzanya, sınır kapılarında ve havalimanlarında 50 ABD doları karşılığında tek girişli, 90 gün vize veriyor.

100 / 117

Tayland/30 gün vizesiz. Tayland, havalimanı yoluyla ülkeye girişte 30 günlük, kara sınır kapıları yoluyla girişlerde 15 günlük vize veriyor.

101 / 117

Tayvan/Kapıda vize uygulaması var, 24 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

102 / 117

Togo/Kapıda vize uygulaması var. Togo kapı vizesi, Togo'nun kara sınır kapılarında ve Lome Havalimanı'nda ücreti karşılığında alınabiliyor. Togo aynı zamanda Batı Afrika Vizesi (Visa Touristique Entente) grup vizesini de kabul eden ülkeler arasında. Batı Afrika vizeniz varsa ücretsiz olarak Togo'ya giriş yapabilirsiniz.

103 / 117

Tonga/31 gün vizesiz.

104 / 117

Trinidad ve Tobago/90 gün vizesiz.

105 / 117

Tunus/90 gün vizesiz.

106 / 117

Turks ve Caicos Adaları/90 gün vizesiz.

107 / 117

Tuvalu/30 gün vizesiz.

108 / 117

Uganda/Kapıda vize uygulaması var. Uganda sınır kapılarında 50 ABD doları karşılığında 90 günlük vize alınıyor.

109 / 117

Ukrayna/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

110 / 117

Umman/Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor.

111 / 117

Uruguay/90 gün vizesiz.

112 / 117

Ürdün/90 gün vizesiz.

113 / 117

Vanuatu/30 gün vizesiz.

114 / 117

Vatikan/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

115 / 117

Venezuela/90 gün vizesiz.

116 / 117

Zambiya/Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor.