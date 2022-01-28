Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vizesiz kaç gün kalınabiliyor

Büyükelçilik sosyal medya hesabından duyurdu. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Trablus Büyükelçiliği, Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşların Libya'ya vizesiz gidebileceğini açıkladı. Peki Libya dahil vize olmadan Türkiye Pasaportu ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri?
İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...
Azerbaycan/Kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor
Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)/Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.
Ermenistan/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor.
Filistin/30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
Kamboçya/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.
Katar/Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.
Kenya/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Kuveyt/Kapıda vize uygulaması var. Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor.
Madagaskar/Kapıda vize uygulaması var. Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.
Mozambik/Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 84 ABD Doları karşılığında 30 günlük tek girişli vize alınabiliyor.
Nepal/Kapıda vize uygulaması var. Nepal, sınır kapılarında ve havalimanlarında vize veriyor. Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları. Nepal'de yıl boyunca en fazla 90 gün kalabiliyorsunuz.
Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
San Marino/İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
Sudan/Kapıda vize uygulaması var. Sudan, Hartum Uluslararası havalimanında 105 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.
Tacikistan/Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.
Tanzanya/Kapıda vize uygulaması var. Tanzanya, sınır kapılarında ve havalimanlarında 50 ABD doları karşılığında tek girişli, 90 gün vize veriyor.
Tayland/30 gün vizesiz. Tayland, havalimanı yoluyla ülkeye girişte 30 günlük, kara sınır kapıları yoluyla girişlerde 15 günlük vize veriyor.
Tayvan/Kapıda vize uygulaması var, 24 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.
Togo/Kapıda vize uygulaması var. Togo kapı vizesi, Togo'nun kara sınır kapılarında ve Lome Havalimanı'nda ücreti karşılığında alınabiliyor. Togo aynı zamanda Batı Afrika Vizesi (Visa Touristique Entente) grup vizesini de kabul eden ülkeler arasında. Batı Afrika vizeniz varsa ücretsiz olarak Togo'ya giriş yapabilirsiniz.
Uganda/Kapıda vize uygulaması var. Uganda sınır kapılarında 50 ABD doları karşılığında 90 günlük vize alınıyor.
Ukrayna/180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Zambiya/Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor.