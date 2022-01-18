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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 09:22

Türkiye'de görüntülendi! Ayağa kalkarak etrafı izlerken fotokapana yakalandı

Yaban hayatının izlenmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Ayağa kalkarak etrafı izleyen ayı ile nesli tehlike altındaki saz kedisi ve birçok yaban hayvanı, görüntülerde yer aldı.

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