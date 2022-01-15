Tarih kokan kareler! Avusturya arşivlerinden çıkan eski Türkiye fotoğrafları

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Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivinden, Maltepe'nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı. 1. Dünya Savaşı yıllarına ait fotoğraflar, ilçenin yüz yıl öncesine ışık tuttu.

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DHA'nın haberine göre İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe'nin, yüz yıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya´da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi.

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Kütüphane arşivinde, Maltepe'nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı.

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BEŞÇEŞMELER DE YER ALIYOR

1914-1918 yıllarına, yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe'nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler'e ait fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf karelerinde, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi.

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İlçede heyecan yaratan tarihi fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim. Burada, belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899 tarihine ait resmi bir belgeyi paylaşmıştım.

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İşte 100 yıllık Maltepe fotoğrafları...

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İlk kez göreceğiniz tarihi Türkiye fotoğrafları

İnanır'ın Bodrum girişinde çekildiği fotoğraf...

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Yunan adalarından gelen yelkenli ticaret kayıkları ile Bodrum'dan Yunan adalarına mandalina ve zeytin götüren ticari ve sünger kayıkçıları...

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1930 senesinde Bodrum

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Bodrum'a sürgüne gelen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı

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Zeki Müren

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