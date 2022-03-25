Sıradan mutfak aletlerinin sıra dışı kullanımları! Hayatınızı kolaylaştıracak

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Mikrodalga fırın: Bir limonun suyunu sıkmak için mikrodalga fırını kullanabilirsiniz. Şefler limonunun suyunu sıkmak için 10 saniye mikrodalga fırında tutmanızı, böylece limonun hücreleri çözüleceğini ve suyunun çok daha hızlı akacağını belirtiyorlar.

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Kutu rende: Bu rendeyi püre makinesi olarak kullanabilirsiniz. Dikdörtgen şeklindeki sıradan rendenizi domates soyucu ve püre makinesine dönüştürebilirsiniz. Büyük delikli tarafını kullanarak, büyük bir domatesi rendeye karşı tutun. Domatesi rendelerken dairesel bir hareketle döndürün. Püreniz rendenin altındaki tabağa düşecek, kabuğu ve domatesin sapı elinizde kalacaktır.

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Paslanmaz çelik evye: Elleriniz sarımsak ya da soğan mı kokuyor? Ellerinizi ıslatın ve paslanmaz çelikten yapılmış mutfak lavabonuza sürün. Parmaklarınızın arasını ve yanlarını da lavaboya sürerek ovalayın. Tüm kötü kokular gidecektir.

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Mutfak makası: Yiyecekleri hızlıca kesmek için mutfak makasını kullanın. Makasla pizzanızı, kuşkonmazınızı, karalahanayı ya da enginarınızı kesebilirsiniz.

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Peynir rendesi: Hamur parçalarını ya da bisküvileri çabucak hazırlamak için rende kullanabilirsiniz. Tereyağını unun içine doğramak yerine donmuş tereyağı parçasını rendeleyip unla karıştırabilirsiniz. Ayrıca havuç veya soğan gibi sebzeleri peynir rendesiyle ince dilimler halinde hazırlayabilirsiniz.

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Çatal: Hamur işlerinize şekil vermek için ve zeytin, kiraz gibi yiyeceklerin çekirdeğini çıkarmak için yassı bir çatal kullanabilirsiniz.

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Poşet: Tavalarınızı yağlarken ellerinizin temiz kalması için küçük bir poşet kullanabilirsiniz. Elinizi poşetin içine geçirdikten sonra bir parça tereyağını elinize alıp tavayı ovalayın, işiniz bitince poşeti ters çevirip çöpe atın.

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Termometre olarak tahta kaşık kullanın: Kızartma yağınızın ısınıp ısınmadığını tahta kaşıkla kontrol edebilirsiniz. Yağ doğru sıcaklığa geldiğinde tahta kaşığın ucunda kabarcıklar çıkacaktır.

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Kıyma makinesi: Ev yapımı erişte hazırlamak için kıyma makinesini kullanabilirsiniz. Demir dökme tava: Tane karabiberinizi ezmek için demir dökme tavanızı kullanabilirsiniz. Ayrıca kahve öğütücünüzü kullanarak tane karabiber çekebilirsiniz.

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Kuruyemişlerinizi kırmak için merdaneyi deneyin: Salatanız, kurabiyeniz ve kekiniz için kullanacağınız kuruyemişleri plastik bir poşetin içine yerleştirin ve merdaneyle üzerinden birkaç kez geçin.

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Baharatları ezmek için kahve öğütücünüzü kullanabilirsiniz: Baharatlarınızı ya da diğer tohumlarınızı tane olarak alıp kendiniz öğütürseniz besin değeri daha fazla olur. Baharatlarınız ve şifalı otlarınızı ezmek için kahve öğütücüsünü kullanabilirsiniz.