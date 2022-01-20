Savaş sonrası yaralanan karıncalar bakın ne yapıyor! Bilim inanlarını şaşırtan görüntü

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Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

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Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, karıncaların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.

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Bu karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.

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Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen karıncalar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Evet yalayarak ölüm riskini düşürüyor, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar!

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Bu ilk yardım eylemi, insanlar dışında sağlık uygulamasını böylesine sistematik bir şekilde yapan ilk kayıt olarak tarihe geçti.

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Frank, araştırma yapmak için bir laboratuvarda ortam hazırladı. İçine yapay karınca yuvaları yerleştirdiği ortamda bulunan mini kameralar, hareketi algılıyordu. Karıncaları izlemeye başlayan Frank, ilginç görüntüler kaydetti. Yaralı arkadaşı olduğunu anlayan karınca sinyal vererek, yaralı sayısının en az 2 katı kadar sağlam karınca çağırıyordu.

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Deneysel olarak yaralanan ve müdahale edilmeyen karıncaların %80'i 24 saat içinde ölüyordu. Ancak karıncalar tarafından ilk yardım uygulanan karıncaların sadece %10'u ölmüştü.

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Bu özellikleri ile bilim dünyasını şaşırtan karıncalar ufak görüntülerine rağmen dünyanın en ölümcül canlıları arasında yer alıyorlar

İşte dünyanın en ölümcül canlıları...

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TİMSAH (ALLİGATOR) Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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KÖPEKBALIĞI Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

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KURT Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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AT Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

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LEOPAR Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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KARINCA Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

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DENİZANASI Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

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ARI Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

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GEYİK Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

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BİZON Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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ASLAN Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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FİL Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

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SU AYGIRI Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

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SUİKASTÇI BÖCEK Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

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Bu sayı 10 bini buluyor!

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YILAN Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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İNSANLAR Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

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Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

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SİVRİSİNEK Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?