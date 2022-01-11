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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 13:49

Otçul olarak bilinen dev kaplumbağa yavru kuşu yedi

Daha önce bir otobur olduğu düşünülen Seyşeller kaplumbağası, yavru bir kuşu kovalayıp yerken görüntülendi.

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