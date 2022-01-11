Otçul olarak bilinen dev kaplumbağa yavru kuşu yedi

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Seyşeller'in Fregate Adası'nda, Temmuz 2020'de çekilen bir videoda, dişi dev kaplumbağanın kütüğün üzerinde yürüyen bir sumru yavrusunu ağır ağır takip ettiği görülüyor.

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Bunun ardından boynunu uzatarak yavruyu ağzıyla kapmaya çalıştığı anlaşılıyor.

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Özel mülk konumundaki Fregate Adası, ekoturizm için kullanılıyor ve bu yıl yapılan bir sayıma göre yaklaşık 3 bin dev kaplumbağaya ev sahipliği yapıyor.

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Hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan araştırmaya göre Seyşeller dev kaplumbağası, "genellikle bütünüyle otçul olduğu varsayılan" Aldabrachelys gigantea türünün bir üyesi. Dev kaplumbağalar Galapagos ve Seyşeller adalarının en büyük otoburları konumunda. Bu canlılar adaların bitki örtüsünün yüzde 11'ini yiyor.

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Cambridge Üniversitesi'nin Zooloji Müzesi'nde görev alan ve kaplumbağa araştırmasını yöneten Dr. Justin Gerlach, şu ifadeleri kullandı: Bu tamamen beklenmedik bir davranış, daha önce yabani kaplumbağalarda hiç görülmedi. Araştırmacılar, bu sıradışı avlanma davranışının, ağaçlara yuvalayan sumru kolonisinin Fregate adasına gelişinden ve yerleşik dev kaplumbağa popülasyonuyla etkileşime girmesinden kaynaklandığını söylüyor.