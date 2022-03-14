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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:26

Köy kara gömüldü! Evlerden tünellerle çıkıyorlar

Muş'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde 325 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evleri kar altında kalanlar, 2 kişinin geçeceği şekilde küreklerle tüneller açarak ulaşım sağlıyor. İlkbaharda kış yaşadıklarını belirten Ahmet Çam Tosun 'Köyümüzde sürekli kar yağıyor. Evlerimizin girişleri adeta tünel gibi' dedi.

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