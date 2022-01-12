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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:08

Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajenin faydaları neler?

Pek çoğumuzun isteğidir hep genç görünüme sahip olmak. Bazısı bunun için estetik müdahalelere müracaat ediyor. Ancak daimi genç görünümün yönteminden biri de yediğimiz gıdalar. Cildimiz yalnızca dış görünüşümüzü yansıtmakla kalmıyor, bedenimizin içinde olup bitenlerin de bir aynası olarak işlev görüyor. Dış dünyanın tüm negatif etmenlerine karşı bizi bir zırh gibi gözetiyor. Sıhhatimiz ve hoşluğumuz üzerinde böylesine ehemmiyetli verimleri sağlayan kolajen...

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