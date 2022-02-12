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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:48

Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ilginç detay! Hangi padişah nereye gömüldü?

Dünyaya hükmeden Osmanlı padişahları bakın nerelere gömülmüşler...

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