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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:12

Kaderine terk edilmiş milyonluk servet! Otoparkta çürüyor

Edirne'de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin otoparkında yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

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