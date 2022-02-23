Kaçakçıların yöntemlerine akıl sır ermiyor! Lüks otomobilleri bakın nasıl kaçırdılar

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İşte o kaçakçıların şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri...

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Çin'de turistler, ülkeden 3 milyon dolar değerindeki altın barları çıkarmak isterken yakalandı...

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Ülkede son zamanlarda 12 farklı turist grubu göz altına alındı...

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Çin'^de bir balıkçı teknesinden şüphelenen yetkililer, gördükleri karşısında şoka girdi...

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Yetkililer, balıkçıların ülke dışına 300 bin dolar değerinde iPhone kaçırmaya çalışıtğını görünce şoka girdiler.

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Rusya'da kaçakçılar, benzin deposunun yakınına sakladıkları paralarla yakalandı.

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İşte dünyanın her yerinden şeytanın bile aklna gelmeyecek o yöntemler.

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Kaçakçılar yöntemleriyle sınır tanımadıklarını bir kez daha gözler önüne serdiler.

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Suudi Arabistan'da yerel kıyafetinin altına giydiği pantolona 14 şişe alkol saklayıp, kaçırmaya çalıştı.

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Görevliler tarafından yakalanan adamın yöntemi herkesi hayrete düşürdü.

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Kaçakçılar sınırları zorlamaya devam ediyor...

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İspanyol polisi geçtiğimiz günlerde, sekiz yaşındaki bir çocuğun, bavul içinde Fas'tan İspanya'ya sokulmaya çalışıldığını açıkladı...

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Polisin açıklamasına göre Abou adındaki çocuk, 19 yaşındaki bir kadın tarafından bavul içinde taşınırken bulundu...

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Fildişi Sahili kökenli çocuk, şu anda Ceuta'da yetkililerin bakımında.

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Gümrük memurları önce İran'dan ülkeye getirilen pahalı bir halı sandı.

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Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanında görev yaypan alman sınır polisi havayoluyla İran'dan Almanya'ya getirilen halıların normalden ağır olduklarını fark fark etti.

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Bu şüphe üzerine harekete geçen polisler ülkeye getirilen halıları inceleyince kaçakçıların kurnazca yöntemini karşısında şaşkına döndüler.

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Uyuşturucunun, iplerden yapılmış ince kılıfların içine konulduğu ve bunların da halının içine dokunduğu ortaya çıktı.

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Kaçaçıkılar bu yöntemle her halının içine 5 kilogramlık eroin sakladığı belirlendi.

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İspanya'da kaçak göçmenlerin sınırı geçmek için kullandığı yöntem polisi şaşkına çevirdi. Fas'tan İspanya'ya kaçak yolla geçmek isteyen bir Gineli göçmen Renault 7 marka otomobilin ön koltuğunun içine monte edilmiş şekilde yakalandı.

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Şoför koltuğunun yanındaki koltuğun içindeki dolgu malzemeleri çıkarılıp sanki bir koltukmuş gibi monte edilen kaçak göçmen yakayı ele verdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen sınır polisi, kullanılan bu yöntemi "yegane ve yenilikçi" olarak değerlendirdi. Olayla ilgili 21 ve 23 nyaşındaki iki Faslı gözaltına alındı. Kaçak göçmen ise sınırdışı edilmek üzere tutuklandı.

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Ukrayna'da bir karavanı durduran gümrük görevlileri, Fransız şoförün üzerinden iki bebeğin doğum belgeleri çıkınca şüphelenerek karavanda arama yaptı. Ülkeden kaçırılmak istenen bebekler bakın nereden çıktı...

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Dünya genelinde önlemler arttıkça, kaçakçılar da hayal gücünde sınır tanımıyor! Ama yine de yakalanmaktan kurtulamıyorlar.Sınırı geçmeye çalışan kaçaların başvurduğu yöntemler ağızları açık bırakan türden...

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