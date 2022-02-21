İşte dünyaya hakkında ilginç bilgiler veren haritalar!

Avrupa ve çevresinde sarı saç renginin baskın olduğu bölgeler
Avrupa ve çevresinde kızıl saçın baskın olduğu bölgeler
kızıl saç
Avrupa ve çevresinde yeşil göz renginin baskın olduğu bölgeler
Avrupa ve çevresinde mavi göz renginin baskın olduğu bölgeler
Ülkelerin gerçek boyutları. Türkiye de alıştığımızdan daha küçük. Antarktika, Grönland, Rusya gibi bölgelerde fark çok daha fazla.
Avrupa'da hüküm sürmüş milletlerde bulunan erkeklerin bilindik yüzleri
Kırmızı: Evde ayakkabı giyiliyor. Yeşil: Evde ayakkabı giyilmiyor.
1900 ve 2021 yıllarında Yunan ve Ermeni nüfusun dağılımı
Antarktika merkezli bir harita
1910 yılında Afrika kıtası
Doğu Akdeniz'in 3 boyutlu nüfus grafiği
20 yıl boyunca izlenen bir kartalın çizdiği rota
Milattan önce 19.000 yılında Dünya
Avrupa'daki dinler ve mezhepler
Dünyanın en uzun tren yolu
Herodot'un çizdiği dünya haritası
Bir bölgedeki altı farklı kurt sürüsüne takılan GPS'lerin verdiği görüntülere bakılırsa, sürüler birbirlerinin bölgesinden uzak durma konusunda oldukça iyiler.
aritada öyle görünmese de Afrika'nın eni Rusya'nın eninden çok daha uzun.
Avrupa'da "kedi" kelimesinin yazılışları
Dünya'da sıkça kullanılan soyadlardan "Demirci"nin Avrupa'daki karşılıkları ve etimolojik kökenleri.