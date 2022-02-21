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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:12

İşte dünyaya hakkında ilginç bilgiler veren haritalar!

Coğrafyanın yanı sıra farklı alanlarda da ilginç bilgiler sunan bu haritalar, özellikle de Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğunu görmek açısından oldukça önemli. İşte dünyaya ve ülkenize olan perspektifinizi önemli ölçüde geliştirecek o haritalar

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