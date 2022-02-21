İşte dünyaya hakkında ilginç bilgiler veren haritalar!

Avrupa ve çevresinde sarı saç renginin baskın olduğu bölgeler

Avrupa ve çevresinde kızıl saçın baskın olduğu bölgeler

Avrupa ve çevresinde yeşil göz renginin baskın olduğu bölgeler

Avrupa ve çevresinde mavi göz renginin baskın olduğu bölgeler

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Ülkelerin gerçek boyutları. Türkiye de alıştığımızdan daha küçük. Antarktika, Grönland, Rusya gibi bölgelerde fark çok daha fazla.