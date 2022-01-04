İlginç köy isimleri şaşırtıyor! Gören kahkahayı basıyor

<p>Ankara - Gebeler Köyü</p><br><p>Ordu - Keş Köyü</p><br><p>Kayseri - Sakaltutan Köyü</p><br><p>Amasya - Vermiş Köyü</p><br><p>Balıkesir - Çakallar Köyü</p><br><p>Şanlıurfa - Öküzöldü Köyü</p><br><p>Çanakkale - Çıplak Köyü</p><br><p>Mersin - Malaklar Köyü</p><br><p>Şanlıurfa - Tantana Köyü</p><br><p>Kırıkkale - Cinali Köyü</p><br><p>Şanlıurfa - Göbekli Köyü</p><br><p>Edirne - Büyükdöllük Köyü</p><br><p>Bolu - Güney Felakettin Köyü</p><br><p>Manisa - Dingiller Köyü</p><br><p>Mersin - Yalamık Köyü</p><br><p>Ağrı - Azrail(Güvendik) Köyü</p><br><p>Eskişehir - Yeşildon Köyü</p><br><p>Şanlıurfa- Gerdek Köyü</p><br>