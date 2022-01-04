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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2022 Salı 09:33

İlginç köy isimleri şaşırtıyor! Gören kahkahayı basıyor

Bazı garip köy isimleri var ki, önce gören herkesi şaşırtıyor, daha sonra güldürüyor. İşte kahkaha atmanıza neden olacak köy isimleri.

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