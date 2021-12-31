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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 16:25

İkinci dünya savaşındaki büyük sır! Hayalet ordu

1944'de II. Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanları yaşanıyordu. ABD, okyanus ötesinden gelerek savaşa katılmış, müttefik devletler Avrupa'ya geniş çaplı bir çıkarma harekatı planlıyordu.

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