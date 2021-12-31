İkinci dünya savaşındaki büyük sır! Hayalet ordu

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Fransa'yı Almanların elinden kurtarmak isteyen ABD ve İngiliz orduları Normandiya planları yapmaya başlamıştı.

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ABD subayları Ralph Ingersoll ve Billy Harris, savaş sanatında devrim niteliği taşıyan bir fikir ortaya attılar; hayalet (sahte) bir ordu kuracaklardı.

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ABD ordusu bu iki subayın fikrini önce saçma bulmuştu fakat daha öncesinde İngilizler sahte tank ve toplarlar kullanarak Kuzey Afrika cephesinde Nazi birliklerini yanıltmayı başarmıştı.

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Bunun üzerine ABD, çok gizli bir birlik olan 23. Garnizon özel kuvvetlerini kurdu. Bu 1100 kişilik birlik savaştan sonra Hayalet Ordu diye anılacaktı.

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Aralarında ünlü moda tasarımcısı Bill Brass, ressam ve heykeltıraş Ellsworth Kelly gibi isimlerin de bulunduğu Hayalet Ordu, Amerikan ordusunun hatlarındaki açıkları kapatmak için şişme tanklar, toplar ve uçaklar dizayn etti.

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Sanatçılardan oluşan bu birliğin askerlerinin çoğu silah kullanmayı dahi bilmiyordu.

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6 Haziran 1944 günü yapılan Normandiya Çıkarması'nın başarısının altında, müttefiklerin kullandığı yanıltma taktikleri yatıyordu.

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İskoçya'da konuşlandırılan birliklerle asıl büyük çıkarmanın, Nazi Almanyası işgalindeki Norveç'e yapılacağı izlenimi verilmiş, şifreli telsiz konuşmaları ve neredeyse boş savaş gemileriyle bu izlenim güçlendirilmişti.

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Alman kuvvetleri müttefik çıkarmasının Norveç'e yapılacağını düşünerek bu hattı kuvvetlendirmiş ve müttefiklerin Normandiya'da önü açılmıştı.

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Normandiya'yı kaybeden Nazi güçleri hava saldırısı başlatmıştı. Normandiya sahiline gönderilen 23. Özel Harekat Birliği'nin askerleri, gece sahte bir çıkarma köprüsü kurdu ve Alman bombardımanını bu köprüye çekerek, asıl köprünün bombalanmasını engellediler.

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Fransa'nın Brest şehrinde konuşlanan Alman birliklerini saran zırhlı ABD birlikleri sayı dezavantajlarını Hayalet Ordu'nun şişme tankları, kamyonları ve toplarıyla dengeledi.

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Hayalet Ordu birlikleri Alman birliklerinin arkasına dolaşmaya çalışan bir birlik yanılgısı yaratıyor, böylelikle savunma hattını bölen Alman birlikleri gafil avlanıyordu.

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Hayalet Birliği askerleri inandırıcı olabilmek için her şeyi yapıyordu. Birlik, şişme tankların ardında bıraktığı izlere kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar uyguluyordu.

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Hayalet Ordu sadece görsel bir illüzyon yaratmakla kalmıyor, Alman birliklerini işitsel olarak da yanıltıyordu. İlk görevlerin ardından birliğe ses teknisyenleri de katılmıştı. Tanktan, kamyona birçok aracın, farklı arazilerde hareket halindeyken çıkardığı sesler kaydedilmişti.

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Yükseltilerin bulunduğu bir arazide, bayır çıkan bir tankın motor sesi dev hoparlörler aracılığıyla çalınıyor ve 20 km çapında bir alanı etkileyecek şekilde aktarılabiliyordu.

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İllüzyon yaratmak için eğitilmiş telsiz operatörleri yanlış istihbarat sinyalleri yayınlayarak ve hatta bazen üst düzey komutanları taklit ederek Almanları çileden çıkarıyordu.

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Askerler, şişme tankları bir yerden bir yere taşırken çok dikkatli olmak zorundaydı. 3 ton ağırlığındaki bir tankı 4 askerin taşıdığı görülürse, operasyon tehlikeye girebilirdi.

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Hayalet Ordu göreve başladığı tarihten itibaren yirmiden fazla başarılı görev yürütmüş ve ABD birliklerinin Almanya içlerine doğru ilerlemesine büyük katkı sağlamıştı.

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Yakalanan Alman subaylarından birinin itiraflarına göre Alman birlikleri, Hayalet Ordu'yu aylarca gerçek bir birlik sanmıştı.

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Almanları bir birlik hareketliliğine inandırmak için küçük bir kasabaya konuşlandırılmış şişme kamyonlar.

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Hayalet Ordu'nun askerleri şişme bir uçağı denetliyorlar.

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Sahte bir gözcü uçağı

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Şişme bir top

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Birlikte görev alan sanatçılar genellikle boş zamanlarında çizimler yapıyorlardı.

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Birlikteki askerlerden biri, şişme tankı taşıyan askerleri gören bir sivilin şaşkınlığını resmetmiş.Hayalet Ordu logosu