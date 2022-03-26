'Hassas burun' köpekler aslında uyuşturucuyu değil, topunu arıyor

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli hassas burun köpekler, polisin en büyük yardımcısı.

Koku duyuları gelişmiş cinslerden seçilen köpekler, uzun yıllar süren eğitimler sonunda operasyonların vazgeçilmezi oluyor. Belçika kurdu, Alman kurdu başta olmak üzere cins köpeklerden 7'si de Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor. Bakımları, mamaları ve tüm ihtiyaçları genel müdürlük tarafından karşılanan köpeklerin tamamı da isimleriyle tanınıyor.

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DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ BİLGİ UZMANLARI ÜZÜYOR

Köpek eğitim merkezinde ilgi gösterdiği alana göre eğitilen köpekler, kadavra, bomba, iz takip ya da narkotik olmak üzere dallara ayrılıyor. Koku duyularının körelmemesi için her gün düzenli antrenman yapan köpekler, operasyonlara da sırayla gönderiliyor. Köpeklerin eğitim süreciyle ilgili doğru bilinen yanlış bir bilgi ise eğitmenlerini üzüyor.

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Özellikle narkotik köpeklerine eğitim sırasında az miktarda da olsa uyuşturucu madde verildiği yönündeki bilginin doğru olmadığını anlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Buse Güler, "Köpeklerimize kesinlikle uyuşturucu madde verilmiyor. Söz konusu da olamaz zaten. Köpekler eğitilirken onların oyuncakları topla eğitim veriliyor. Top ve uyuşturucu madde aynı yere gizleniyor. Köpekler oyuncaklarını ararken uyuşturucu maddeye de duyarlı hale geliyor. Sonra topu alıyoruz ve köpekler sürekli uyuşturucu maddeye yöneliyor. Aslında onlar oyuncaklarını arıyor" dedi. Güler, köpeklerin tüm narkotik unsurlara duyarlı olduğunu, hassas burunlarından uyuşturucu maddenin kaçamadığını söyledi.

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UYUŞTURUCU MADDELERİN SAKLANDIĞI İLGİNÇ YERLER

Operasyonlarda zehir tacirlerinin çok farklı yöntemler denediğini de anlatan komiser Güler, Antalya'nın turizm kenti olması nedeniyle bir kat daha sıkı takip gerektiğini, bu nedenle sık sık farklı adreslere operasyonlar yaptıklarını söyledi.

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Zaman zaman kargodaki paketlerde de uyuşturucu bulduklarını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Yurt dışından bir tatilci Antalya'ya gelmişti. Uçaktan çantaları indirildiğinde ilk önce hassas burunlarla arama yapıyoruz. Bu sırada kadın turistin çantasına uyuşturucu madde emdirildiğini tespit ettik. Kargolanan bir termosifonun içinden, otomobillerin LPG tankına, kavurma etinin içinde, yangın tüplerinde uyuşturucu maddeler yakaladık"

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YAKIN ZAMANDA DİKKAT ÇEKEN OPERASYONLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakın zamanda yaptığı operasyonlardan birinde de, Van'dan Antalya'ya gelen uçaktaki yolculardan E.D. ve M.B.'nin şüpheli hareketleri üzerine köpeklerle yapılan incelemenin ardından, 4 paket halinde 3 kilo 966 gram metamfetamin ve 2 kilo 96 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlelerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan E.D. ve M.B.'nin ifadelerinin ardından olayla ilişkisi bulunduğu öne sürülen B.P. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir başka operasyonda ise trafik ekiplerinin yaptığı uygulama noktasına gelen otomobildeki T.A.'nın hareketlerinden şüphelenen ekipler, hassas burun köpeklerle yaptıkları aramalar sonucunda bagajdaki LPG tankı içerisine gizlenen 5 kilo 565 gram esrar ele geçirdi. T.A. tutuklandı. Bolivya'dan Sao Poulo'ya, oradan da İstanbul aktarmalı Antalya'ya gelen Bolivya uyruklu L.D.R.S isimli kadının hareketlerinden şüphelenen ekipler yine detektör köpek ile yaptıkları aramada kadının çantası, elbise iç astarına emdirilmiş 4 kilo 522 gram kokain maddesini tespit etti. L.D.R.S. hakkında işlem yapılarak sınır dışı edildi.

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