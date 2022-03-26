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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:38

'Hassas burun' köpekler aslında uyuşturucuyu değil, topunu arıyor

Antalya'da operasyonlarda yer alan 'hassas burun' narkotik köpeklerine eğitim sırasında uyuşturucu madde verildiği yönündeki yanlış bilgi, eğitmenleri üzüyor. Bu bilginin doğru olmadığını anlatan polis memuru Buse Güler, “Köpekler eğitilirken, onların oyuncakları topla eğitim veriliyor. Top ve uyuşturucu madde aynı yere gizleniyor. Köpekler oyuncaklarını ararken uyuşturucu maddeye de duyarlı hale geliyor” dedi.

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