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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:33

Gizemli kulübenin sırrı ne? Ayda tespit edildi

Çin'in Ay'a gönderdiği uzay aracı kulübeye benzeyen bir yapı keşfetti. İlk fotoğrafların çok uzakta olması nedeniyle uzaylı tartışmaları yapıldı. Ay kaşifi sonunda gizemli nesneye yaklaşabildi ve gerçek ortaya çıktı.

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