Gizemli kulübenin sırrı ne? Ayda tespit edildi

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Çin'in uzay programı kapsamında 2019'da Ay'ın uzak tarafına indirdiği Yutu-2 aracı yaklaşık üç yıldır Dünya'nın uydusu üzerinde çalışma yapıyor.

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Yutu-2'nin kameralarına takılan bir görüntü uzayda gizemli kulübe söylentilerine neden oldu.

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Bir kraterin ağzındaki küp şeklindeki yapı internette kısa sürede uzaylı konuşmalarına neden oldu.

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Ancak Çinli bilim insanları tespit edilen nesnenin şaşırtıcı olmayacak bir şekilde taş olduğunu söyledi.

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Taşa şimdi ise şeklinden dolayı bilim insanları "Ay tavşanı" adını koydu. Yutu, Çince'de Ay tavşanı anlamına geliyor.

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Aralık başında tespit edilen nesneye 900 metrelik yolculuk yaklaşık bir ay sürdü. Bu da uzayı keşfetmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu ortaya koyuyor.