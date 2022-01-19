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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:35

Evinde tadilat yaparken şans eseri buldu! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.

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