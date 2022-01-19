Evinde tadilat yaparken şans eseri buldu! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.
Adını ve yaşadığı yeri açıklamayan adam uzun yıllardır yaşadığı evini elden geçirmeye karar verdi.
Fakat tadilat sırasında eski ev sahiplerinin bıraktığı "sürpriz" ile karşılaştı.
Duvarın içinde bulduğu kutuyu açınca gözlerine inanamadı.
Kutuların içinde çıkanlarla büyük şaşkınlık yaşayan adam adeta bir hazine buldu.
Olayla ilgili fazla ayrıntıya değinmeyen adamın paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti.
Büyükannesinden kalan kasanın içinden bakın ne çıktı!
İnşaat çalışması yaparken şans eseri hazine buldular
Savaş sonrası sığınaktan çıkanlar şoke etti
Evinin bahçesini düzenlerken buldu...
Vicdansızlar onu bu halde yola bırakmışlar...