Dünyanın en ürkütücü bitkileri! Et yiyeni bile var

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İlginç bitkiler arasında ilk sırayı alabilecek olan Hydnora Africana Güney Afrika'nın çöllerinde bulunuyor.

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Başka bitkilerde parazit olarak yaşıyor ve hayvan dışkısı kokusu salgılayarak böcekleri kendisine çekiyor ve tabi, onları yiyor.

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Bu bitkiler hem görünüş itibarıyla hem de özellikleri nedeniyle dünyanın en korkutucu bitkileri olarak kabul ediliyor. Aralarında et yiyenlerin de bulunduğu bitkiler oldukça dikkat çekenler bulunuyor...

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Rafflesia

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Sedir-elma çürümüş mantar

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Et yiyen bitkiler

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Bitki canlı canlı fare yedi

İngilizlerden kurulu bir kaşif timi fare yiyen bir bitki daha buldu. Bulunan bitkinin kaşif Stewart McPherson ile Alastair Robinson'un iki yıl önce bulduğu bitkinin kuzeni olduğu belirtiliyor.

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Bilim insanları yeni keşfedilen bitkinin en çok etle beslenen bitki türü olabileceğini kaydediyor

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İlginç bir ağız yapısına sahip olan bitki, fareyi önce içeri düşürüyor, sonrada asite benzer bir enzim salgılayarak canlı canlı yiyor.

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İngilizbiliminsanları, ilk fare yiyen bitkiyi iki yıl önce Filipinler'in Victoria Dağı'nda bulmuştu.

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