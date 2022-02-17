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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:18

Dünyanın en ürkütücü bitkileri! Et yiyeni bile var

İşte doğanın en tuhaf ve uzak durulacak bitki türlerinden bazıları...

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