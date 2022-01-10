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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:12

Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü! İzmir'de ele geçirildi

İzmir'de ele geçirilen tarihi eserlerin arasında bulunan ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan yerlilerin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan 4 insan başına, makroskobik inceleme yapıldı. Birinin sahte olduğu, diğerlerinin orjinal olduğu tespit edilirken, insan başlarının hangi ülke ve kabileye ait olduğunun belirlenmesi için DNA çalışması yapılacağı öğrenildi. Kesik başların dudaklarındaki gizemli iplerin de sırrı çözüldü.

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