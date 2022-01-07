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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 14:34

Dış dünyaya kendini kapatan Kuzey Kore'nin yemekleri

Dünya üzerinde en çok merak edilen ülkelerden biri malumunuz Kuzey Kore. Dış dünyaya neredeyse tamamen kapalı olan bu ülkede insanların gündelik yaşamlarını bile yalnızca özel izin alarak ülkeye ulaşabilen haberciler veya turistler sayesinde öğrenebiliyoruz. Peki dünya üzerindeki herkesin ortak noktası olan yemek yeme ve yemek yemenin beraberinde getirdiği yemek kültürü Kuzey Kore'de nasıl? Kuzey Kore'de yaşayan insanlar neler yiyor?

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