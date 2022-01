Çöpe atmamamız gereken maddeler

Türkiye yılda 1.5 ton yağ tüketiyor. Her evden 10 kilo kadar kullanılmış yağ çıkıyor. Bir litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu, yani 15 kişinin bir yıllık suyunu içilmez hâle getiriyor. Senelerdir haber bültenlerinde bile bu konuda uyarılar yapılıyor; ama atık yağın saklanması ve uygun çöpe ulaştırılması pek konforlu olmadığından çoğu ev yağını lavabodan dökmeye ya da ev çöpüne atmaya devam ediyor. Aslında yapmanız gereken çok kolay.

Her türlü yağ

13 / 25



Duvar boyası





Her insan boya yapmayı sever. Ama ne kadar usta olursanız olun mutlaka boya artacaktır. Tam atsan atılmaz satsan satılmaz malzeme. Her an dökülebileceği için evin içinde gizli bir tehlike olarak bekliyor. Ayrıca çocuklar için de yeni keşiflere açık bir alan. Asıl sorun da burada.