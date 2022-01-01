Çöpe atmamamız gereken maddeler

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Cam termometre

Havada buharlaşan bu kimyasal, istenilmeyen düzeyde cıva solunmasına sebep olabilir.

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Bu yüzden satın alırken elektronik termometre tercih ediniz. Aslında bir süredir cıvalı eski tip termometrelerin satışları da yarattıkları tehlikeden ötürü yasak.

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Evinizdekini atacağınız zaman ise asla çöpe atmayın. Sağlık merkezlerinde ve kimi eczanelerde tıbbi atık çöpleri var.

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Her türlü yağ

Türkiye yılda 1.5 ton yağ tüketiyor. Her evden 10 kilo kadar kullanılmış yağ çıkıyor. Bir litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu, yani 15 kişinin bir yıllık suyunu içilmez hâle getiriyor. Senelerdir haber bültenlerinde bile bu konuda uyarılar yapılıyor; ama atık yağın saklanması ve uygun çöpe ulaştırılması pek konforlu olmadığından çoğu ev yağını lavabodan dökmeye ya da ev çöpüne atmaya devam ediyor. Aslında yapmanız gereken çok kolay.

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Belediyelerin atık yağ toplama hizmeti olduğu gibi özel kuruluşlar da atık yağları değerlendirdikleri için adresinizden ücretsiz almaya geliyorlar.

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İnternette "Alo atık yağ" gibi bir arama yaparsanız kendi istediğiniz firmayı kendiniz seçebilirsiniz. Bu hizmetten yararlanabilmeniz için 5 lt. yağ biriktirmiş olmanız gerekiyor.

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Tasarruflu ampuller

Akkor ya da halojen lambalar geri dönüştürülebilir değiller yani çöpe atabilirsiniz. Ancak atarken bir karton kutu ya da bir kaç kat kağıda sarmanızı öneririz. Böylece çöp toplayarak geçimini sağlayan kişilere ya da çöplerde yemek arayan hayvanlara zarar vermemiş oluruz.

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Led ampullerin çoğu geri dönüştürülebilir. Düşük enerji tüketen aydınlatma ürünleri de kısmen geri kazanılabilir. Ancak enerji tüketimi düşük olan bu lambaların da bir çoğunda cıva bulunuyor. Bunları büyük elektronik ve mobilya mağazalarındaki özel çöplere atmanızı öneririz.

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Enerji tasarruflu lambanız kırılırsa elle temastan uzak durun. Parçaları elektrikli süpürgeyle çekmeye de çalışmayın. Süpürge cıvanın havaya karışmasını ve daha da yayılmasını sağlayacaktır. Böyle bir durum yaşarsanız bir bezle alanı silin ve kırıkları sildiğiniz bezle birlikte kapaklı bir kavanoza koyun. Kavanozu bahsettiğimiz büyük marketlerdeki ilgili kutuya atın.

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Beyaz eşya

Kullanılmış ya da bozuk beyaz eşyalardaki izolasyon maddeleri, elektronik aksam ve gazlar doğal yaşama dair şeyler değil. Yani doğada kendiliklerinden varlıkları söz konusu değil. Doğada yok olmayıp en fazla paslandırıp kalıyorlar. Bu tip eşyalardan sızan kimyasalların atmosfere karışmasını haliyle istemiyoruz.

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Eskiden beyaz eşya ömürlük alınır ve 3-5 sefer tamiri yapılırdı. Günümüzde artık onlar da hızlı tüketim ürünü oldular. Klasmanlarına baksanız dayanıklı ev gereçleri ama kabul edelim ki pek de öyle uzun süre dayanmıyorlar. Tamircilerden duyulan en sık söz "Tamir edeceğine yenisini al daha iyi". Hal böyle olunca bu tip eşyaların atıkları da hızla artıyor.

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Yenisini alırken eskini mutlaka aldığınız yere vermeye gayret edin. Bazen eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları yapıyorlar. Eşyayı aldığınızda eskiyi geri almak istemeyen, almamız şart değil diyen bayiilerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü onlar için öncelikli olan satışı yapmak. Siz yine de eskiyi almalarını isteyin. En azından atığın düzgün bir şekilde dönüştürülebilmesini sağlamış olursunuz. Hiçbirini yapamıyorsanız eskiciye vermek de bir çözüm.

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Duvar boyası

Her insan boya yapmayı sever. Ama ne kadar usta olursanız olun mutlaka boya artacaktır. Tam atsan atılmaz satsan satılmaz malzeme. Her an dökülebileceği için evin içinde gizli bir tehlike olarak bekliyor. Ayrıca çocuklar için de yeni keşiflere açık bir alan. Asıl sorun da burada.

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Çocukların oyun alanına dahil olmaması gereken şeylerin aynı zamanda çocuklar tarafından merak edilmez şeyler de olması gerekiyor. Sorun şu ki çocuklar her şeyi merak ediyor, özellikle renkli şeyleri. Bu tip malzemeler, incelticiler yanıcı ve zehirlidir. Artık boya asla evin içinde muhafaza edilmemeli. Az kaldıysa bir kat daha vurun. Çok kaldıysa tanıdık bir boyacı bulun ve ona vermeye çalışın. Gerçi almayacaktır ama denemekte fayda var.

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Bahçe, ev bitkisi katkı ve ilaçları

Öncelikli olarak bu maddeleri satın almayın ve kullanmayın. Kendinize ve çevrenize yapacağınız en büyük iyilik bu olacak. Pestisit ve herbisitler zararlıdır. Hem size, hem yakın çevrenizdeki canlı hayata, hem de yer altı sularıyla dört bir yana zarar verirler. Bunların doğayla dost imajlarına, ibarelerine kanmayınız. Unutmayın zararlıları öldüren şeyin kendi de zararlıdır.

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Bu tip maddeleri bir kere aldıysanız artığını çöpe atmayınız. Belediyenin atık toplama birimlerine veriniz. Bunlardan milyonlarcası satlılıyor ve çevreye yayılıyor. Olsun, siz üzerinize düşeni yapmış olmanın mutluluğuyla yaşarsınız.

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İnsan saçı, kılı, hayvan tüyü

Saç dediğimiz şey aslında bildiğiniz nitrojen ya da azot da diyebilirsiniz. Ya da nitrojen dediğiniz şey aslında bildiğiniz saç. Bu da demektir ki saçları yapacağımız organik bitki gübrelerine karıştırabiliriz. Böylece kalitesiz kimyasal katkılardan da kurtulmuş oluruz.

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Ayrıca bazı ülkelerde bir şekilde yakalandıkları hastalıktan dolayı saçlarını kaybeden gençler ve çocuklar için saç bağışı yapılabiliyor. Bu bağışlara aracı olan hayır kurumları var. Bağışlanan saçlar daha sonra bu çocuklar için peruğa dönüşüyor ya da imkan varsa implant yoluna bile gidilebiliyor. Ülkemizde sosyal sorumluluk ya da hayır işlerine adım atmak isteyen kurumlar için belki iyi bir fikir olabilir.

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Çakmak ve yanıcılar

Doldurulabilir çakmak almak en iyisi. Ondan iyisi sigarayı bırakmak. Çakmak doldurulabilir değilse atmadan önce mutlaka sonuna kadar gazını bitirin. Yanıcı olan her şey tehlikelidir.

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Bilgisayar ve elektronik

Hurda dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlar, her türlü ekran – ses vb. kartlar ve diğer tüm bilgisayar ekipmanları, yazıcılar, tarayıcılar, fotokopi makineleri, gibi gereçler elektronik atık sınıfında sayılıyor.

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Bir çoğunun sarf malzemesi de tehlikeli atık konumunda. Bunların hurdalarını neredeyse her büyük elektronik firması alıyor. İçlerindeki kurşun, cıva, berilyum, kadmiyum gibi maddelerin haricinde altın, gümüş ve platinyum gibi değerli metaller de geri kazanılıyor.

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Tarihi geçmiş ya da artık kullanıma ihtiyaç kalmamış ilaçlar

Kullanılmayan ilaçlar özellikle minik kutularının içine ıvır zıvır koymak için çöpe ya da klozete atılıyor. Tonlarca kimyasalı suda eritip çevreye saçılıyor. İlaçları yaşadığınız yerdeki Toplum Sağlık Merkezine ama daha da garantisi hastanelere ya da bu tip toplama kutuları olan eczanelere bırakabilirsiniz.

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Eski araç lastikleri

İşin usulü lastiği aldığınız yere iade etmektir. Geri almak durumundalar. Lastikleri bunun dışında bir yöntemle ortadan kaldırılmaya çalışılması yasaktır. Ömrünü tamamlamış lastikler yüksek ısı değerlere sahip olduklarından Çimento Fabrikaları, Kireç – Alçı Fabrikaları gibi tesislerde ilave yakıt olarak kullanmakta. Bunun yanında özel izinli bazı firmalar bu tip lastikleri belli işlemlerden sonra yeniden kullanılabilir hale de getirmekteler.

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Makyaj malzemeleri ve kozmetik ürünleri

Bazı markalar şişe ve kutuları geri alıyorlar ama ülkemizde pek sık rastlanılan bir durum değil. İçeriği kimyasal olan kozmetikleri atık suya karıştırmayınız. En doğrusu tabii ki kimyevi atık toplamaya verilmeleri.