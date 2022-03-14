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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:16

Buz gibi suda altın avı! Haberi alan oraya koştu

Geçtiğimiz yılı kuraklık nedeniyle kazançsız kapatan altın avcıları, sel sularıyla birlikte dere yatakları dolunca yeniden sahaya indi. Soğuk havaya rağmen suya girip savaklarla selin getirdiği çamuru eleyen kırıntı madenciler, haftada 7-8 gram altın buluyor. Eritilen altınlar, ayar işleminden sonra hurda altın olarak atölyelere satılıyor.

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