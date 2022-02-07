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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:27

Bu tespihin Türkiye'de eşi benzeri yok! 9 usta 7 ay çalışarak yaptı

Türkiye'nin en seçkin 9 usta tarafından 7 aylık çalışmayla yapılan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tespih görenleri kendine hayran bırakıyor.

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