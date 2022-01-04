Bitlis'te eksi 20 derecede mandaların kaplıca keyfi böyle görüntülendi

Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor.

Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

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Tören, kış aylarında haftanın en az 2 günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti.