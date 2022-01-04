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Foto Galeri

GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2022 Salı 12:30

Bitlis'te eksi 20 derecede mandaların kaplıca keyfi böyle görüntülendi

Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor.

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