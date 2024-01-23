BİM 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 26 Ocak Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 2 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 75 İnç DG 22000 UHD Google TV 23,999 TL, TCL markası ile 2 yıl garantili Android işletim sistemli, dahili uydu, wifi ve bluetooth, exxen netflix, youtbe ve premie video özellikli TCL 32 İnç FHD Android TV 5,699 TL'den satışa sunulacak.

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26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında hurç çeşitleri ve düzenleyiciler ürünler yer alıyor. iki gözlü Çekmece, Çekmece içi Düzenleyici, Mega Hurç, Maxi hurç, İpli Baskılı Hurç ve Akordiyon Düzenleyici müşteriye sunulacak.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Chef's Tava 189 TL, Chef's Sahan 139 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL, Bebente Porselen Kaşık Seti 29,50 TL, Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL, Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 89 TL, Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL, Naturalove Oval Hasır Tepsi 179 TL, Naturalove Oval Hasır Ekmeklik 139 TL, Glass in Love 6'lı Ayaklı Kahve Yanı Bardak 109 TL, Glass ın Love Renkli Gravürlü Cam Kupa 99 TL, Rakle Desenli Su Bardağı 59 TL, Modüler 4 Katlı Raf 209 TL, Hobby Lıfe Soğan-Patates Saklama Kabı 89 TL, Hobby Lıfe Esnek Taşıma Çantası 65 TL, Tuzluk-Biberlik 2'li Takım 18,50 TL, Saklama Kabı 37,50 TL, Silikon Set 139 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Chef's Tava 189 TL, Chef's Sahan 139 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL, Bebente Porselen Kaşık Seti 29,50 TL, Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL, Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 89 TL, Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL, Naturalove Oval Hasır Tepsi 179 TL, Naturalove Oval Hasır Ekmeklik 139 TL, Glass in Love 6'lı Ayaklı Kahve Yanı Bardak 109 TL, Glass ın Love Renkli Gravürlü Cam Kupa 99 TL, Rakle Desenli Su Bardağı 59 TL, Modüler 4 Katlı Raf 209 TL, Hobby Lıfe Soğan-Patates Saklama Kabı 89 TL, Hobby Lıfe Esnek Taşıma Çantası 65 TL, Tuzluk-Biberlik 2'li Takım 18,50 TL, Saklama Kabı 37,50 TL, Silikon Set 139 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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BİM'de bu hafta Tekstil grubunda kışlık giyim ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta tekstil ürünlerinde; Casılda Home Desenli Çift kişilik Yorgan 389 TL, Casılda Home Desenli Tek kişilik Yorgan 329 TL, Kapitoneli Yastık 119 TL, Post Halı 199 TL, NorthPasific Şemsiye 115 TL, Pötikre Masa Örtüsü 49,50 TL, Welsoft Kadın Patik 34,50 TL, Welsoft Çocuk Patik 32,50 TL: PVC Masa Örtüsü 65 TL, Kapüşonlu Kadın Kadife Pijama Takımı 269 TL, Tam Fermuarlı Çocuk Polar Üst 129 TL, Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst 159 TL fiyat ile satışa sunulacak.