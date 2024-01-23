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Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 14:51

BİM 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; hurç çeşitleri ve naturalove sepetler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

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