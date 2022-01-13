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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:22

Bilim insanları uyardı! Felaketler üst üste gelecek

Bilim insanları küresel ısınmanın felaketleri başlatacak bir domino etkisi yaratacağını belirtti. Buzulların erimesiyle gelecek yıllarda deniz seviyesinde büyük artışlar görülmesi bekleniyor.

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