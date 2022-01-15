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GÜNEŞ
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:14

Atom bombasına bile dayanan tek bitki! Faydaları saymakla bitmiyor

Hiroşima felaketinde sağ kalan tek bitki türü olarak bilinen 'Mabet Ağacı', faydaları ile de dikkat çekiyor. Ginkgo biloba adı verilen ağacın yapraklarından yapılan çayın pek çok hastalığa iyi geldiği söyleniyor.

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