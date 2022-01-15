Atom bombasına bile dayanan tek bitki! Faydaları saymakla bitmiyor

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Ginkgo biloba; belki de çoğunuzun duymadığı bir ağaçtır. Ülkemizde "Mabet Ağacı" olarak da bilinen ginkgo biloba ağacı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasıyla son yıllarda büyük önem kazanmıştır.

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Mabet ağacı kendine has bir ağaç olup yakın türü ve benzerleri bulunmayan bir ağaç türü. Özellikle yurt dışında bu ağaç türüne olan ilgi büyük. Genellikle yaprakları kullanılır. Yapraklar ile ginkgo biloba çayı yapılıp içilebiliyor.

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Ana vatanı Orta ve Doğu Çin olan Mabet ağacı bin yıl kadar uzun süre yaşayabiliyor. Atom bombasına maruz kalan Hiroşima'da, sağ kalan tek bitki türü olarak bilinen Mabet ağacının faydaları da saymakla bitmiyor.

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Ağaç Türkiye'de birkaç ilde ar-ge çalışmaları ile yetiştirilmeye çalışıldı. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı 'Beyin ağacı' olarak da anılıyor.

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Tarihi 200 milyon yıl öncesine dayanan Mabet ağacının günümüzde hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmuyor. Sadece yaprakları tüketilen Mabet ağacının kalp damar rahatsızlıklarından beyin gelişimine kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

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Ginkgo Biloba'nın Faydaları Nelerdir?

Konsantrasyonu Arttırır: Gingko bilobanın beyin fonksiyonları ile ilgili faydaları olmasının nedeni anti-enflamatuvar etkisi olması, antioksidan etkisi, oksidatif dtresi azaltıp beyinde sirkülasyonu arttırması ile bağlantılıdır.

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Unutkanlık ve Alzheimer Riskini Azaltır

Bilişsel performansı arttırarak, hafızayı güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda yaşanabilen bu sorunlar için önceden alınmaya başlanarak önlem alınmalıdır.

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Kaygı ve Depresyon Üzerinde Etkilidir

Araştırmalar gingko bilobanın vücudun stresle başa çıkmasını sağlayan ve stres hormonları üzerinde baskı kuran faydası olduğunu belirlemiştir.

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Adet Belirtilerini En Aza İndirir

Düzenli gingko biloba alımı, adet semptomları üzerinde önemli bir etki yapar ve çok aza inmesini sağlar. Özellikle yine bilişsel performans dahilinde bulunan mod değişikliği ve stres üzerinde olumlu etki yaratır. Postmenopoz döneminde de benzeri yaşanan durumlarda önemli bir destektir.

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Göz ve Görme Sağlığı Üzerinde Önemli Bir Yardımcıdır

Gözle ilgili hastalıkların tedavisinde ginkgo biloba içeren göz vitaminleri önerilmektedir. Gözlere giden damarlarda kan akışını dengeler ve kornea, makula ve retina sağlığı için önemli bir destektir.

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Libidoyu Arttırır

Gingko biloba kan damarlarını rahatlatması ile genital bölgelere kan akışını hızlandırır ve üreme sağlığı konusunda da faydalıdır.

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Baş ağrısı ve Migren Üzerinde Faydalıdır

Stres ve halsizlik konusunda önemli bir destek olan gingko biloba; kafadaki basıncı azaltır, damarları gevşetir ve migrene kadar uzanan baş ağrılarını çok ciddi azaltır.

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Astım Belirtilerini Azaltır

Enfeksiyonu engellediği için antioksidan özelliği ve sinir sistemi üzerinde fayda sağlar. Hastalar genellikle nefes alma konusunda rahatladıklarını belirtmişler.

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Hemoroidi İyileştirir

Hemoroid kanamalarında ciddi fayda sağlar. Ağrı hissini azaltır ve enfeksiyonu engeller bu nedenle hemoroid konusunda önemli bir destektir

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Ginkgo Biloba Çayı Nasıl Yapılır?

Ginkgo Biloba çayının yapımı oldukça basittir. İsterseniz marketten alınan Ginkgo Biloba bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de Ginkgo Biloba bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise Ginkgo Biloba çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

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