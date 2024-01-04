A101 4 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?
Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 58″ Ultra HD Android TV 13,999 TL, Toshıba 55″ ultra HD Qled Android TV 16,999 TL, ONVO markası ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9,499 TL, Onvo 32″ HD Ready Android 13 Smart Led TV 4,399 TL olarak satılacak.
A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; 5000 mAh bataryalı 8 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızalı 6.51″ inç ekrana sahip OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, Piranha Bebek Kamerası 599 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 149 TL, Piranha Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 219 TL'den satışa sunulacak.
Elektronik ürünlerin devamında ise; Samsung Cyclone Süpürge 2,999 TL, Arzum Dikey Süpürge 1,099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL, Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL, Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL olarak raflarda yerini alacak.
A101 Aktüel Kataloğu fırsat ürünleride bu hafta indirimli fırsat ürünleri arasında Züccaciye ve Mutfak grubunda muhteşem ürüler yer alıyor. TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL, TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL, Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL, Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL, Manuel Kollu Rende 199 TL, Pratik Basmalı Rende 119 TL, Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 890 TL, Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 890 TL,
A101 4 Ocak 2024 aktüel kataloğunun züccaciye grubunda; Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 990 TL, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal – Kaşık Takımı 1,390 TL, Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL, Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL, Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL, Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL, Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL, Renkli Cam Kase 49,90 TL, Borosilikat Kupa 3'lü Set 54,90 TL, Renkli Seramik Kase 19,90 TL, Lav Round Saklama Kabı 54,90 TL, Lav Saklama Kabı 39,90 TL, LAV ROUND Saklama Kabı 380 cc 19,90 TL, LAV Kulplu Bardak 350 cc 19,90 TL, Kahve Sunum Tepsisi 18,50 TL, Silikon Hamur ve Bulaşıklık Matı 64,90 TL, Deco Trend Saklama Kabı 49,90 TL, Silikon Kek Kalıpları 69,90 TL olacak.
Beyaz eşya grubunda ise; SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7,499 TL, Led göstergeli, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama, ön yıkama, çocuk kilidi 1000 devirli SEG 9 KG Çamşır Makinesi 8,999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 14,499 TL olarak siparişe sunulacak.