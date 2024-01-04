A101 4 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

1 / 18



A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?





Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 58″ Ultra HD Android TV 13,999 TL, Toshıba 55″ ultra HD Qled Android TV 16,999 TL, ONVO markası ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli Onvo 50″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9,499 TL, Onvo 32″ HD Ready Android 13 Smart Led TV 4,399 TL olarak satılacak.

