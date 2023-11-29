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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:47

Zonguldak'ta batan geminin personelleri aranıyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 11. gününde sürüyor.

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