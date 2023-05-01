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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15

Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta hizmete giriyor! Dünyanın 3. en uzun tüneli

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah olacak.

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