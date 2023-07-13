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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 14:26

Zarar gören fındık bahçelerinde hasar tespiti başladı

Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlardan etkilenen fındık bahçeleri için hasar tespit çalışması başlatıldı.

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