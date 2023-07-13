Zarar gören fındık bahçelerinde hasar tespiti başladı

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Kentte 8 Temmuz'da başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bazı fındık bahçelerinde de zarara yol açtı.

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Bahçelerinde hasar oluşan üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yaptığı başvurular değerlendiriliyor.

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Başvurular doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde fındık bahçelerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, heyelandan etkilenen Perşembe ilçesi Neneli Mahallesi'ne gelerek üreticilere "Geçmiş olsun." dileklerini iletti. Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, Altınordu ağırlıklı, Perşembe, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinin yığun yağış aldığını, heyelanların bu ilçelerdeki tarım alanlarına zarar verdiğini söyledi.

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Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu bahçelerde heyelanlar oluştuğunu belirten Soydan, bu heyelanlar sonucunda ciddi zararlar olduğunu ifade etti.

Soydan, vatandaşların bu afet karşısında muhakkak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini kaydederek, "Onunla ilgili tespitler yapılacak. Müracaatlar alındığında gelinip incelenecek. İnşallah devletimiz de buradaki zararları, vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek." diye konuştu.

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"Üreticilerimizin bu mağduriyetlerinin çözüleceğine inanıyoruz"

Bahçelerde küçük ve büyük ölçekli heyelanlar olduğunu aktaran Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki bahçe yaklaşık 2 dönümün üzerinde bir fındık bahçesi. Yani heyelan sonuna kadar ne varsa önüne katıp götürüyor. Burada da belki 70-80 ocak tamamıyla sökülerek dereye inmiş durumda. Yani fındık ağaçları dallarıyla, kökleriyle, fındığıyla beraber hepsi derelerde. Tabii vatandaşlarımız bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadılar. Artık tarım sigortalarının önemi ortaya çıkıyor. Çünkü sadece heyelan değil, sel, dolu, don olaylarıyla karşı karşıya kaldığımız sürece sigorta yaptırmamız gerekiyor. Sigorta yaptıranlar da eğer bahçeleri zarar görmüşse muhakkak acentelerine bildirsinler."

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Soydan, heyelandan etkilenen üreticilerin belli bir yıl mağduriyet yaşayacaklarını ifade ederek, "İnşallah tespitler sonucunda devletimize verilen raporlar doğrultusunda üreticilerimizin bu mağduriyetlerinin çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

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Arslan Soydan, bu aylarda derelerin, hendeklerin açık olması, buralara lüzumsuz ağaç, taş ile bahçe temizliği sonrası atık bitkilerin atılmaması gerektiğini vurguladı.

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Fındık üreticisi Sezgin Tiryaki ise yağışlar neticesinde yaklaşık 2 dönüme yakın arazisinde heyelan olduğunu belirterek, "Allah'tan her şey. Bu bir afettir. Bizim yapacağımız bir şey yok. Derler ya, 'Arkanda baban varsa gücün var.' Bizim de babamız yok, rahmetli oldu ama devletimiz var. İnşallah gücü ondan alırız." diye konuştu.