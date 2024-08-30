Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı... Türkiye'den 30 Ağustos manzaraları

Antalya'nın Kaş ilçesinde 7 yıl önce dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait tankın bulunduğu bölgeye dalan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açtı. ( Tahsin Ceylan - Anadolu Ajansı )