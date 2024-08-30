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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 15:48

Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı... Türkiye'den 30 Ağustos manzaraları

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. İşte kutlamalardan öne çıkan bazı özel kareler...