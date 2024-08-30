Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı... Türkiye'den 30 Ağustos manzaraları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı.
Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni düzenlendi.
Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İskele Meydanı'nda düzenlenen törende komando birliği gösteri sundu.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Bayburt'ta düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında geçit töreni yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende gaziler saygı duruşunda bulundu.
Sakarya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Adapazarı Kültür Merkezi önünde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde resmi geçit töreni yapıldı.
Muğla'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.
Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyinde Türk bayrağı açtı.
Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyinde Türk bayrağı açtı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Batman'da düzenlenen törenle kutlandı. Program sonunda geçit töreni gerçekleştirildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Batman'da düzenlenen törenle kutlandı. Program sonunda geçit töreni gerçekleştirildi.
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu ve geçit töreniyle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 7 yıl önce dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait tankın bulunduğu bölgeye dalan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açtı. ( Tahsin Ceylan - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Kaş ilçesinde 7 yıl önce dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait tankın bulunduğu bölgeye dalan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açtı. ( Tahsin Ceylan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Türk bayrakları ile donatılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 'zafer uçuşu' ile havalandı.
Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışı bu yıl 37'nci kez yapıldı.
İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.
Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları başladı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 120 sporcu katıldı.
Edirne'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na hazırlanan Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Meriç Nehri'nde açtıkları 50 metrelik Türk bayrağıyla kutladı.
Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, tekvando gösterisi sunuldu.